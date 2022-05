TAAS ÄHVARDUS ⟩ Keskerakond esitas näpatud peretoetuse eelnõuga Reformierakonnale ultimaatumi

Lauri Läänemets ütles, et sotsidel on sarnane eelnõu juba riigikogus menetluses. Foto: Konstantin Sednev

SDE esimehe sõnul on Keskerakonnal väga raske sellest eelnõust nüüd taganeda, sest siis see oleks ühiskonna narrimine. «Kütad ühiskonna ootused üles ja siis otsustad, et ei tee.»

Tema sõnul ei ole ka eriline üllatus see, et Keskerakond selle eelnõuga liitus. «Valitsuse olukord on kehv olnud kogu aeg. Keskerakonna reiting on nii kehv, et nad peavad otsima uusi teemasid,» märkis Läänemets. Kui valitsus peaks kukkuma, siis Läänemetsa sõnul on ka Keskerakonnaga lõpp.

Varem mõtles lastetoetustele Keskerakonnas vaid Kõlvart

Tallinna 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisprogrammis oli vaid kaks mõtet: alates teisest klassist makstakse iga koolis käiva lapse kohta õppeaasta alguses perele 100 eurot; esimesse klassi astujatele makstakse ranitsatoetust 320 eurot. Kuid KOV valimiste üle-Eestilises programmis oli vaid ranitsatoetus ja ei midagi peretoetustest.

Muidugi see, et Keskerakonna valimisplatvorm riigikogu XIV koosseisu valimistel sisaldas lastetoetust: «Tõstame lasterikka pere toetuse 3–6 lapsega peredele 500 euroni ning 7 ja enama lapsega peredele 600 euroni kuus.»

Valimisplakatid 2019. aastal. Valimisreklaamil on Mihhail Korb ja Mailis Reps. Foto: Konstantin Sednev

Ent rohkem keskenduti valimiste eel sõnumitele nagu «Tõstame keskmist vanaduspensioni 2020. aastal erakorraliselt koos indekseerimisega 100 euro võrra» ja «Hoiame keskmise vanaduspensioni tulumaksu vabana. Rakendame pensionäridele täiendava 250-eurose tulumaksuvabastuse, tõstes seeläbi vanaduspensionäride maksuvaba tulu kuni 750 euroni kuus».

Samamoodi reklaamiti toona sõnumit: «Seisame jätkuvalt selle eest, et venekeelsed vanemad saaksid valida eestikeelse ja venekeelse või ühise kooli vahel.»

Vanad võtted jälle käigus

Postimees kirjutas 3. veebruaril, et Keskerakond alustas suurt sotsiaalmeediakampaaniat, et koroonapiiranguid leevendada, olgugi et tervise- ja tööminister Tanel Kiik, kelle valdkond see on, on nende enda erakonnast.

Ei läinudki palju aega mööda, kui Keskerakond tõstatas uue avaliku arutelu täiesti uuel teemal. 21. aprillil korraldas riigikogu Keskerakonna fraktsioon avaliku seminari laste toimetuleku teemal pealkirjaga «Tänased lapsed on homne Eesti! Lastega perede tulevikust» ja seminari alguses pidas kõne Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

«Ma arvan, et kui korraks mõelda 104 aastat tagasi, siis Eesti elanike arv oli 20% väiksem kui täna. Kui vaadata rahvastikuteadlaste prognoose, siis tänase 1,3 miljoni asemel peaks elama 1,2 miljonit inimest,» rääkis Ratas. «See, et Eesti oleks kasvava rahvaga riik, siis Eesti rahvas on kasvanud tänu sisserändale. Minu meelest me tänases seminaris võiksime tõsiselt mõelda selle peale, et ükski euro ei pane ühtegi last siia maailma tulema. Kui aga paneb, siis see ei ole päris õige. Küll aga anda kindlust noortele peredele - see tähendab neile, et nad suudavad pakkuda oma perekonale neid võimalusi, mida laps vajab,» rääkis Ratas. Ta lisas, et Eesti on tänases keerulises maailmaruumis kindel koht, kus perekond luua ja kus lapsed saavad rahus kasvada.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles Postimehele, et sel korral ei ole lastetoetuse küsimus enam poliitiline suhtekorraldus, nagu oli see Keskerakonna energiahüvitamise ning koroonapiirangute lõpetamise teemal.

Keskerakond tegutses oravate selja taga

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles Postimehele, et kindlasti tuleb seoses kriisiga üle vaadata ja ajakohastada peretoetused. «Seda me esmaspäeval neile ka rääkisime ja ühine arusaam oli, et see on 2023. aasta eelarve teema,» toonitas Võrklaev.

Reformierakonna fraktsiooni liige Jürgen Ligi rääkis Postimehe otsestuudios, et Keskerakonnal ei ole tehtud ühtegi mõjuanalüüsi. «Praegu manipuleeritakse lollide ja ebaadekvaatsete kommentaaridega Eesti valitsust. Niimoodi visatakse sadu miljoneid,» lausus Ligi ja toonitas, et see näitab, milline on otsustamispoliitika.

«Tühjagi olete te (Keskerakond - toim.) poolteist kuud rääkinud sellest. Muigugi annab Keskerakond sellega märku, et reiting on madal. See, et keegi ütleb kusagil oma partei volikogus, et neile on lastetoetused tähtsad – see ei tähenda mitte kui midagi. Selleks on vaja arvutusi ja selleks on vaja eelarves teha prioriteedid,» selgitas Ligi.

«Poliitikas üldiselt valitsuskoalitsioon hoiab kokku, aga kui hakatakse koostööd tegema EKREga, siis soovitakse EKREt valitsusse. Mina ei soovi valitsust lõhkuda,» vastas peaminister Kaja Kallas (RE) valitsuse pressikonverentsil.

Ta rõhutas, et loomulikult on hinnatõus raske küsimus igale inimesele ning see mõjutab kõigi toimetulekut. «Aga kui Keskerakond tuleb esmaspäeval mõttega, et tõsta lastetoetusi, teisipäeval esitatakse ultimaatum ja neljapäeval antakse eelnõu sisse, siis eks tekib küsimus, kas on soov üldse arutada,» kirjeldas Kallas protsessi Keskerakonnaga.

Kallas rõhutas, et selliseid asju arutatakse eelarve raames, sest kahe päevaga, kui ei ole teada ka majandusprognoosi, ei saa valitsus võtta mitusada miljonit eurot püsikulusid. «Nii valitsuskoalitsioonis asju ei tehta. Mina ei näe muud põhjust selle taga, kui soov teha midagi muud ja kellegi teisega koos. Olge siis mehed, tehke umbusaldus mulle, tehke see koalitsioon koos, mis te veiderdate,» lausus Kallas.