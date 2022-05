FOTOD ⟩ Riigikogu neli erakonda andsid üle perehüvitise eelnõu

«Siiralt loodan, et antud eelnõu on enne jaanipäeva seaduseks vormistatud,» lausus Karilaid.

Samuti soovitakse indekseerida lasterikka pere toetus, et hoida toetuse suurus muutuva elatustasemega kooskõlas. See tähendab, et elatustaseme tõustes suureneb ka lasterikka pere toetus. Elatustaseme langedes toetus ei vähene. Karilaid leiab, et lasterikka pere toetuse vähendamise süsteem tuleb teha sujuvamaks, sest lapse täisealiseks saades temaga seotud kulutused ei lõppe.