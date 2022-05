Aleksander Tomas Vassiljev: tagumine aeg on lõpetada kinni hoidmine teise maailmasõja sogasest ajaloost

12. aprilli õhtul läks Aleksander Tomas Vassiljev Tallinna kaitseväe kalmistule, kus rikkus pronkssõduri kuju rinnas oleva Punatähe ordeni. Prokuratuur teatas seepeale, et algatas kriminaalmenetluse paragrahvi alusel, mis käsitleb surnu mälestuse teotamist. Mai alguses Postimehele antud intervjuus sõnas ta, et tegemist oli protestiaktsiooniga. Ta nentis, et enne 9. maid ei ole ta nõus täpsemalt rääkima "probleemist", mis teda pronkssõduri juurde minema ajendas.



Konkreetse sündmuse üksikasju ta ei kommenteeri, kuid siiski jagas ta oma mõtteid integratsioonist ja vene-meelsust kandvatest sümbolitest.