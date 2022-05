Jürgen Ligi: eelmise koalitsiooni taastamine oleks Putini kurbades päevades helge kiir

«USA luure avaldas, et Putini kinnismõte on endiselt Euroopa poliitiline väljakurnamine energiarelvaga. Ikka et valija hakkaks nõudma valitsustelt allaheitlikke, ebamõistlikke ja ülejõu otsuseid ning nood tõmbaksid nende tarbeks tagasi Ukraina abistamiselt. Meie pole viimaseni veel jõudnud, aga muu on tehtud.»

Ligi sõnas, et teiselt poolt prognoosib luure ka riske Ukraina üksmeeles. «Juba märtsis hoiatati, et Ukraina valitsusel läheb avaliku arvamusega raskemaks, kui kurnamine jätkub. Rindelähedastel aladel, kes ise pole saadet näinud, ongi kuulda meeleolusid, et Putinil ja Zelenskõil pole vahet, peaasi on rahu. Hersonis jm on nähtud Georgi linte, mida okupant vägisi jagas.»

Õnneks pole üldpilt seal siiski käest läinud, nentis ta. Küll aga käituvat Eesti nagu Putini määrustiku järgi. «Valitsejad käisid juba detsembris-jaanuaris, kui uus pealetung polnud reaalsus, sanktsioone polnud ja statistika ja prognoosid näitasid reaaltulude korralikku kasvu, teles ja riigikogus rahvast veenmas, et kõik on nüüd korraga vaesed ja vajavad Partei abi.»

«Elektri hinnad hüppasid lakke just gaasijaamade ja gaasidefitsiidi tõttu, mida Putin oli kruvinud eelmisest kevadest saati. Energiatoetuste pakett sai selle iseköetud paanika tulemusena palju madalama kasuteguriga ja kallim kui võinuks, ilma, et tõelisi abivajajaid palju päästnuks. Polevat aega sihtida ega raha lugeda. Ka mina olen saanud maksumaksjalt tulemusena korralikult toimetulekutoetust, peaasi, et «bürokraatiat» poleks ja Parteile tänulikke oleks rohkem.»

Ligi sõnas, et seejärel tuli koalitsioonipartneri ultimaatum koroonapiirangute kaotamisest. «Nakatumine kasvas, haiglakoormus lõi rekordeid, aga Partei tegi taas avaldusi, mis ekspertide soovitusi ja statistikat eiras. Et ikka 7. veebruariks, mitte sõltuvalt olukorrast, vaid sest Partei juhatuse otsus on selline.»

«Siis tuli munitsipaalõhutõrje. See kesk- noh. Kiire olla, kohe vaja. Bürokraatiavabalt, peaasi. Jälle sajad miljonid, millel kate ja sügav mõte puudu, sest hange ise ei saa juhtuda rutem kui kolme aastaga, ühe asemel on vaja kolm kuni neli ja NATO alles plaanib, mida teha oma piirialadel koos. Nii et seda enam tasub kiirelt arutada liitlastega. Ja alles jaanuaris olime otsustanud erakorralise 340 miljonit esmase riigikaitse tarvis Eesti eelarvest, mis ent ajas koalitsioonipartneri närvi.»

«Praegune lastetoetuste avantüür maksaks jälle sajad miljonid, aga mitte lastes pole siin asi, vaid selles, millist riiki me oma lastele pakume. Kas asju mõistlikult kaaluvat ja eelarvestavat ning täpselt suunavat, või probleemi põhjuste ja lahenduste asemel parteilistest huvidest ja tujudest juhitavat, nagu taotleb Putin. Sest parteidega saab ta paremini hakkama kui õhtumaise südametunnistuse ja mõistuspärasusega.»

«Maksumaksja ei saa ennast õnnelikuks teha enda sularaha endale riigi kaudu vahendades, ta peab ühiseid kulusid valima ja mõõtma. Lasterikaste perede eelistamine oli ka meie (RE) otsus valitsuses ja lastetoetuse üldist tõusu otsustas koalitsioon just sel esmaspäeval arutada 2023. eelarve tarbeks.»

Riigikogu liige lisas, et see ei seganud «nende kaikameest» neljapäeval esitamast opositsiooni eelnõu. «Seejuures oleme lastetoetustelt senise teadmise järgi heldemad kui jõukad ja kõrge maksukoormusega põhjamaad - sedagi pole jõudnud isegi üle kontrollida, sest nii kiire on, eks.»