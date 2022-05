Ratas: Kallas on oma väljaütlemistega ise koalitsiooni lõpetanud

«Sellist kibestumust ei peaks välja näitama. Meie poolt ei arene asi [peaministri] umbusaldamiseks. Küll aga paistab, et ta (Kaja Kallas - toim) on ise koalitsiooni lõpetanud oma väljaütlemistega. Eks ta peab siis vastavalt käituma. See, millest te (ERR - toim) kirjutate, et teha uus valitsus Isamaa ja sotsidega, matemaatiliselt on see võimalus tal olemas küll,» ütles Ratas ERRile.