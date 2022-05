President Karis: koostööta ja usalduseta ei suuda valitsus riiki juhtida

«Koalitsiooni mõlema erakonna üks roll ja vastutus on hoida enda kokkupandud valitsusliidu koostöövõimet ja omavahelist usaldust. Kui koostöö asemele tulevad ultimaatumid, ühine valitsemine muutub omavaheliseks sõnasõjaks ja usaldus põleb heleda leegiga, siis ei ole koalitsioonivalitsusel mõtet koos käia. Sest koostööta ja usalduseta ei suudeta ka riiki juhtida,» ütles president Karis.

«Meil pole õigust lubada endale kergemeelsust ja lühinägelikkust, et keset paljusid kriise – alates rahvusvahelisest julgeolekust kuni energeetika ja pandeemiani – oleks Eestil valitsus, kes on valitsus vaid tinglikult, sest on takerdunud sisemisse kaevikusõtta,» rõhutas president. «Valitsus peab olema töine ja toimekas.»