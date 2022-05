Mart Võrklaev: minu teadmine on see, et valitsus ei ole lõhki, aga ohumärke on

«Minu teadmine on see, et valitsus ei ole lõhki. Meil on küll tekkinud tugev debatt, eeskätt lastetoetuste üle. Oleme esmaspäeval koalitsioonipartneriga selles kokku leppinud, et meil on ühine arusaam, et kui seda üle vaadata, siis 2023. aasta kontekstis,» ütles Võrklaev «Ringvaates».

«Miks nüüd Keskerakond otsustas minna teisiti kui koalitsioonipartneriga kokku lepitud ja selle eelnõu eraldi üle anda... Eks seda peavad eeskätt nemad selgitama.»

Võrklaev kinnitas, et sisu poolest nad laste- ja peretoetuste tõstmist loomulikult toetavad. «Küll aga koht, kus seda arutada, on eelarve arutelu, kus saab vaadata, palju on riigil raha ja milliseid asju me veel soovime ära teha. Ehk kui me ei vaata eelarve tervikseisu, siis ei saa üksikotsustena kulutusi võtta,» ütles Võrklaev, lisades, et seda enam, et nad on suurusjärgus 300 miljonit eurot.

Nii Jüri Ratas kui ka Kaja Kallas ütlevad, et nad ei soovi koalitsiooni lõhkuda. Küsimusele, et kes siis soovib, vastas Võrklaev, et nemad kindlasti mitte. Kas te usaldate Jüri Ratast? «Jah. Me usaldame Jüri Ratast. Muidu me ei saaks ühtses koalitsioonis olla. Küll aga on ohumärke.»

Võrklaev sõnas, et on Ratasega täna ka vestelnud, kus arutati põgusalt ka tekkinud olukorda. «Eks arusaam ongi natukene erinev. Kui meie saime aru, et meil on esmaspäeval kokkulepe, et arutame seda eelarve raames, siis Jüri Ratas ja Jaanus Karilaid ütlevad, et keskfraktsioon otsustas, et nemad soovivad sellega nüüd sellises tempos edasi liikuda. Mis on see põhjus, sellest ma täpselt ei ole aru saanud.»