Tuli röövis perekonnalt elutöö ja 30 looma. «Mida ma nüüd tegema hakkan?»

Paevälja talu perenaine Katre Eskor on pisarais. «Kui äi meile helistas, et laut põleb, kihutasime kohale lootuses, et saame loomad laudast välja – aga ei jõudnud,» rääkis naine, lisades, et kuigi nad elavad laudast üle tee, märkasid põlengut esmalt hoopis äi ja ämm, kelle maja on veel lähemal.