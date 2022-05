Jaanus Karilaid: jätkame üheskoos riigijuhtidena!

«Millest me räägime? Olukorras, kus hinnad kerkivad, tuleks riigijuhtidel mõelda riigimehelikult,» leiab Karilaid. Just seetõttu tuli tema sõnutsi Keskerakond välja seaduseelnõuga, millega soovitakse aidata lastega peresid.

«Mida see tähendab? Et Eesti pere oleks jätkuvalt nii täna kui tulevikus toidetud, kaetud ja kaitstud. Kas seda on palju tahetud? Keskerakonna arvates mitte. Reformierakonna arvates on. Siit jookseb meie veelahe,» selgitas Keskerakonna fraktsiooni esimees.

Ta rõhutas, et Keskerakond on koalitsioonipartneri Reformierakonna, sh Kaja Kallasega teinud head koostööd. «Mispärast me ei võiks edasi minna koos Eestimaa peredega, kellele tahame toeks hakata? Siit riigikogust ja Stenbocki majast tuleb poliitikutel pöörata nägu enam inimeste poole. Eesti inimestel kisub täna tulevikku vaadates juba silme eest halliks. Poliitikutena on meie vastutus see, et teha kõik selleks, et rahvas ei hakkaks näguripäevi nägema,» märkis Karilaid.