GALERII ⟩ Õismäe tiiki puhastatakse mudast

Tiigist muda välja pumpamine toimub Truxor mehhanismiga. Tiigi kaldale on ehitatud geotekstiiliga ümbritsetud settebasseinid, kuhu muda koos veega pumbatakse. Peale muda settimist settebasseinides transporditakse settejääk jäätmekeskusesse. Muda pumpamine toimub nii tiigi üldise korrashoiu eesmärgil kui ka rajatava purskkaevu tarbeks, et purskkaevu süsteemi ei satuks tulevikus setet või muda. Tiigi puhastustööd lõpetatakse juunis.

Tiigi rekonstrueerimistööde käigus rajatakse tiigile uus ja uhke purskkaev erinevate valgusefektide ning reguleeritavate veejugadega. Samuti rajatakse tiigi äärde uus kaldakindlustus. «Vana kaldakindlustus on enamuses juba lammutatud ja alles on ainult settebasseinide ees olev vana kaldakindlustus. Ümber tiigi perimeetri rajatakse uus kahe meetri laiune sillutiskatendiga kõnnitee. Kõnnitee äärde paigaldatakse metallist piire, mis tagab ohutuse ning annab ka visuaalse efekti,» selgitas Haabersti linnaosavanem Oleg Siljanov.

Õismäe tiigi parki on kavandatud ka erinevaid istikuid, põõsaid, puid ning suurem lilleniit tiigi kaldale. Õismäe tiigi ja selle ümbruse rekonstrueerimistööde projektdokumentatsiooni koostas K-Projekt AS, ehitustöid teeb OÜ RTS Infraehitus. Tööde lepinguline maksumus on 1 727 000 eurot ning valmimistähtaeg on juuli 2022.