Mupo algatas Laagna tee äärde sokutatud prügi asjus menetluse

«See on eriti masendav arvestades, et just hiljuti toimusid samas kohas talgud ja koristustööd,» kirjutas Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko sotsiaalmeedias. Info on edastatud tema sõnul Tallinna munitsipaalpolitsei ametile, kes alustab menetlust, kuna tegemist on ebaseadusliku prügi ladustamisega linnamaale.