Terras Saksa raadiole: Saksamaa pole teinud piisavalt Ukraina aitamiseks

«Saksamaa on Ukrainat küll abistanud, aga ma arvan, et valitsus peaks järele mõtlema ja lisama oma abinumbritele ühe nulli lõppu juurde. Andma mitte seitse aga 70 liikursuurtükki. Loomulikult ei eelda keegi, et Saksmaa peaks kogu oma relvastuse Ukrainale ära andma, aga tuleks arvestada sellega, et ukrainlased ei kaitse praegu mitte ainult oma riiki, vaid kogu Euroopat,» ütles Terras.

Ta meenutas, et Eesti andis kohe sõja alguses Ukrainale Javelini tankitõrjerakette. «Kui Eesti antud Javeliniga lastakse Ukrainas puruks Vene tank, on see üks tank vähem, mis võiks rünnata meid. Ka Saksamaa peaks sellise mõtlemise üle võtma,» rääkis Terras.

Rääkides Soome ja Rootsi kavatsusest esitada NATOle liitumistaotlused, ütles Terras, et kindlasti on see alliansi jaoks hea uudis, kuna mõlemad riigid on olnud mentaalselt juba ammu NATO liitlased. Et Venemaa võiks enne Soome ja Rootsi liitumist neid rünnata, Terras ei usu.

«Venemaa pole praegu võimeline rohkemaks, kui öelda ähvardavaid sõnu. Nad on praegu Ukrainas hõivatud ja ka Gruusias on neil külmutatud konflikt. Samuti tasub meeles pidada, et Soomel on Euroopa üks tugevamaid kaitsevägesid, kus on 280 000 sõdurit,» märkis Terras.

Küsimusele võimalike Venemaa pooleste küberrünnakute kohta ütles Terras, et Venemaa on seda kasutanud nii Ukraina, kui ka näiteks Balti riikide vastu. Samas avaldas ta veendumust, et Soome ja Rootsi on sellise ohuga arvestanud ja võimalikeks küberrünnakuteks valmistunud.

Terras möönis, et Soome ja Rootsi NATO liikmeks saamise protsess võtab aega ja arvestada tuleb, et Soome ja Rootsi naaber on agessiivne Venemaa, kellel on tuumarelvad.

«Samas on Briti peaminister Boris Johnson juba kinnitanud, et Suurbritannia annab Soomele ja Rootsile liitumisprotsessi ajaks julgeolekugarantii ja tuleb rünnaku korral appi. Ja nagu ma juba ütlesin, et Soomel väga tugev sõjavägi ja Rootsil on regioonis kõige tugevamad mere- ja õhujõud,» ütles ta.

Saatejuht küsis, kas liitumisprotsessis võib tulla üllatusi ja takistusi, näiteks venesõbraliku Ungari poolt. Terras ei usu, et sellega probleeme tekib. «Soome ja Rootsi on oma julgeolekuküsimustes hoolikad ja küllap on nad NATO liikmesriikidega sellel teemal juba kõnelusi pidanud,» ütles ta.

Rääkides Gruusia ja Ukraina võimalikust NATO liikmeks saamisest, ütles Terras, et võrreldes Soome ja Rootsiga on see nende riikide jaoks raskem.

«Gruusia ja Ukraina ühiskond ei ole selleks niivõrd valmis kui Soome ja Rootsi. Vene välisminister Sergei Lavrov hoiatas Soomet NATOga ühinemise eest, aga nii uhke rahvas, nagu soomlased ei lase kellelgi endale öelda, mismoodi nad peaksid oma julgeolekut tagama. Kuus kuud tagasi teotas NATOga liitumist 30 protsenti soomlastest, praegu aga 75 protsenti,» ütles Terras.