Erukolonel Hannes Toomsalu liitus Isamaaga

«Jälgin sõjategevust Ukrainas igapäevaselt. Professionaalsest huvist avaldan oma lehel sõjauudiseid ja hoian ukrainlastele pöialt. Okupandid küll üritavad, kuid tulemused on kesised,» lausus Toomsalu. «Inimelud ja tragöödia Ukrainas on ränk hind, mis on täna tulnud maksta selle eest, et kogu maailma silmad avaneksid Putini Venemaa suhtes. Kui saan oma teadmiste ja kogemustega olla kasulik Eestile ja Isamaale, siis teen kõik endast oleneva.»