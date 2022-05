Zelenskõi: Ukraina abistamine on ühtlasi võitlus näljaga maailmas

Zelenskõi tõi välja, et pidas laupäeval Kiievis kõnelusi USA senaatorite delegatsiooniga, mida juhtis senati vabariiklaste vähemuse liider Mitchell McConnell.

Riigipea sõnul demonstreerib see visiit veel kord USA toetuse tugevust Ukrainale ning sidemete tugevust Ukraina ja Ameerika rahvaste vahel.

«Üha rohkem riike maailmas mõistab, et Venemaa, blokeerides meie jaoks Musta mere ja jätkates seda sõda, seab kümned teised riigid toiduainete hinnakriisi ja isegi nälja ohtu. See on veel üks stiimul meie sõjavastasele koalitsioonile tegutseda koos otsustavamalt,» seletas president.