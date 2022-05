Esmaspäeval võib kaela sadada hoovihma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Kirde-Eestis võib hoovihma sadada. Puhub loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 2-7, maapinna lähedal võib aga temperatuur nullini langeda.

Peipsi järvel puhub lääne-, loodetuul 5-9, puhanguti kuni 13 m/s. Lainekõrgus on 0,6-1,2 meetrit. Kohati sajab hoovihma. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 6-8 kraadi.