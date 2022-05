KESKPÄEVATUND ⟩ Eestil on nüüd olemas oma Gerhard Schröder

Meeritsa sõnul käib aga narratiivide sõda ja Keskerakond on pannud Reformierakonna kahvlisse. «Kallas ütles mitmel korral, et jah lapsi tuleb toetada, kuid raha selleks peab leidma Reformierakond. Aga raha leiab ikkagi valitsuskoalitsioon. Kui Kaja Kallas ütleb, et otsib raha Reformierakond, siis on ta saanud jõudu Inglismaa uudisest, et koondada 20 protsenti riigiametnikest,» rääkis Ruussaar.

Meerits nentis, et Keskerakond muudkui otsib rahajagamise suundasid. «Reformierakond on ettevaatlikum riigikulude suhtes, mis on väga sümpaatne. Praktikas me näeme, et meie riigieelarve puudujäägid on arvestavad,» lausus Meerits.

Hõbemäe arvates erakonnad ei taha vastutust võtta, sest praegu on kümme kuud aega valimisteni. «Aga kui sa mõtled, et sa pead kampaania jätma sinna paika, tegelema muude asjadega, siis on selge, kuhu see aur läheb. Ma ei ole Reformierakonna fänn, aga ma vaatan pragmaatiliselt, mis on Eestile kasulik ja mis mitte. Aga see, et Eesti Vabariigi riigikogus on kõik erakonnad ühel meelel, see on väga õilis tõsta peretoetusi, siis järgmine punkt on selles, et koalitsioon istuvad maha ja räägivad, kust see raha võtta,» selgitas Hõbemägi. Ta lisas, et inimesed on ju valitsuses harjunud arutama. Ta tõi näiteks välja, et võiks Haapsalust Jaanus Karilaiu (KE) kohale kutsuda ja talle öelda, et arutame läbi ja leiame, kust võtta raha, näiteks tõmmata Haapsalu rongitee idee maha. «Aga kui ikka tõmbaks kriipsu peale ühistranspordile üle terve Eesti, siis me korjaksime kokku pea 100 miljonit, kuule Jaanus (Karilaid - toim.), mis sa arvad sellest,» rääkis Hõbemägi.

Hõbemägi leiab, et seda ettepanekut tulek arutada ning nüüd tuleks leida viis, kust see raha leida. «See on selline otsus, mida ei saa tagasi keerata. See tähendab püsikulu - kulu, seda kõige paremas mõttes, - see ei tähenda ühekordset investeeringut Haapsalu raudteesse, - vaid püsikulusid,» rõhutas Ruussaar. «Ega toetusraha ei ole kõige olulisem põhjus, et rahvaarv hakkaks kasvama,» lisas Ruussaar.

Eesti oma Gerhard Schröder

«Eestil on nüüd olemas oma Gerhard Schröder, kes oli Saksamaa kantsler, kes läks pärast ametist vabanemist Venemaa teenistusse ja on aidanud teha Nord Stream 1 ja Nord Stream 2. Sellest aga hoolimata ei ole ta tunnistanud, et ta töötab sellise inimvaenuliku riigi heaks. Nüüd on ka teada, et Eestis on selline inimene - Marko Pomerants,» tutvustas Priit Hõbemägi. Teema, millega Pomerants tegeleb on laevadele kütuselaadimise alade laiendamine. «Eesti rannikuvetesse on tekkinud palju selliseid piirkondi, kus suured tankerid laevad kütust ümber. Neid on nüüd vähemaks jäänud. Konkreetselt see, mis nendes laevades loksub on Venemaa nafta ja Pomerants on see inimene, kes Gazpromi laevade ja poolt toodetud kütuste laevade ankrute platsi laiendamisega tegeleb,» kirjeldas Hõbemägi. «Kütusemüük on see, mis Venemaa sõjamasinal hinge sees hoiab, siis ütles Pomerants, et kui ei meeldi, las siis riik keelab ära,» lisas Hõbemägi ja täiendas, et see on tema arvates moraalselt vale.

Meerits jätkas oma dissidentlikku liini. «Kui me võtame analooge, siis kohtutes on neid olukordi, kus avalik arvamus on võtnud juba hoiaku süüalusega. Samamoodi vaataks ma kütuste laadimise asja. Praegu tundub, et oluline tükk on puudu, avalik arvamus on selgelt selle vastu, kuid ametnike poolt on vaikus, sest nad näevad mõistlikke argumente selle ümber. Võib olla me näeme seda ratsionaalset külge Pomerantsi käitumisest,» rääkis Meerits.

Ruussaar meenutas, et Pomerants 2008. aastal majanduskriisis, et tuleb leida ka kriisis häid asju. «Me täna ei tea, mis need argumendid on. Ette aga arvates ei saaks tal olla palju positiivseid ja kaalukaid argumente,» lausus aga Meerits.

Hõbemägi lisas, et Pomerants on kaelani sees nagu mustlane mädas. «Ma arvan, et see äri pärast seda, kui see avalikuks tuli, siis enam nii hästi ei lähe,» lisas Hõbemägi.