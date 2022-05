FOTOD ⟩ Mihhail Kõlvart Kaja Kallasele: müür jääb püsima, aga usaldamatus langeb

Tallinna päev täna algas traditsioonilise Lühikese jala värava avamisega. Peaminister Kaja Kallas kirjutas oma sotsiaalmeediasse, et vanadel aegadel sulgesid raesõdurid Väikese jala värava igal õhtul kell 22 ja avasid uuesti hommikul kell 6. «Toompea ja all-linna võimude suhted pole nimelt ajaloos olnud kiita. Kuigi erimeelsusi tuleb aegajalt siiani ette, on see värav nüüd alati avatud. Vaid kord aastas Tallinna päeval pannakse see korraks kinni - siis tuleb peaminister ja koputab linnaväravale, misjärel linnapea värava avab,» kirjeldas Kallas.