FOTOD ⟩ Jevgeni Ossinovski andis üle Tallinna vapimärgi Ukraina presidendile

Tallinna Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul väljendab vapimärgi kinkimine Tallinna linna ja selle elanike solidaarsust Ukraina rahvaga ning avaldab toetust nende kangelaslikule võitlusele Venemaa agressiooni vastu. «Me peame selle sõja võitma,» lisas Ossinovski. «Võitma selleks, et Ukraina riik ja rahvas saaks rahus ning sõltumatult otsustada oma edasise arengutee. Võitma selleks, et näidata, et 21. sajandi Euroopas ei ole kohta piiride vägivaldsele muutmisele, inimeste tapmisele ja linnade pommitamisele. Ja ma olen veendunud, et me võidame selle sõja.»