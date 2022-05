Põhja-Korea teatas uutest koroonasurmadest

KCNA andmetel on ravimitarnete probleemide lahendamiseks appi saadetud sõjaväelased.

KCNA andmetel on riigis koroonaviirusesse surnud kokku 50 inimest. Haigestunud on 1 213 550 inimest, kellest vähemalt 564 860 on vajanud arstiabi.