Jüri Ratas: erakorralisi valimisi ei tule

«Keskerakonna soov ei ole valitsuse või koalitsiooni muudatus. Kui me oleks soovinud seda teha, ju me oleks selle ära teinud. Praegu on meil soov, et perehüvitiste eelnõu saaks seaduseks,» ütles Ratas.

Ratase sõnul on perehüvitise eelnõu vaja, sest inflatsioonis ja energiahindade kasvus on vaja toetada neid gruppe, kes seda vajavad - pensionärid ja lastega pered.

«See ettepanek on nädalaid tagasi tehtud ja see ei ole mingi uus teema,» märkis ta.

«Need ultimaatumid, mida Kaja Kallas on esitanud, et kui see eelnõu vastu võetakse, siis on koalitsioon lõppenud, need tuleb tal tagasi võtta,» selgitas Ratas.

«Eesti on jätkuvalt demokraatlik õigusriik. See ei tähenda seda, et tohib teha ainult seda, mida Reformierakond tahab. Venemaa agressorsõda Ukrainas on kohutav ja selles osas on kõik ühel meelel. Kõik otsused, mis on seotud riigikaitsega, siis oleme kõigega nõus, kuid see ei tähenda, et teisi ideid ei tohui lauale tuua,» tõdes Ratas.

«Ma ei leia, et laste aitamine ja lastega perede aitamine on helikopterilt raha külvamine. Ma arvan, et praegu on selleks väga õige aeg,» ütles Ratas.

«Kordan veel, et Keskerakonna soov ei ole valitsuse või koalitsiooni muudatus. Kui me oleks soovinud seda teha, ju me oleks selle ära teinud. Praegu on meil soov, et üks eelnõu saaks seaduseks,» kinnitas Ratas ja lisas, et kui see saab tehtud, siis on kindel sisend, millega riigikogu sügisel eelarvet tegema hakates peab arvestama.

Ratas kiitis Kaja Kallast, et ta on sõjavalguses andnud väga vajalikke intervjuusid. «Sõja valguses on Eesti olnud esirinnas ja näidanud õiget suunda ka suurtele riikidele, kuid see ei tähenda, et me muudest teemadest ei räägi,» ütles Ratas.