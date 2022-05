Kaja Kallas: Reformierakond on lastetoetuse tõstmise poolt, kuid selle arutamiseks on vaja aega

«Reformierakond on lastetoetuse tõstmise poolt. Ainus asi, mida palusime eelmisel esmaspäeval, kui meie koalitsioonipartner oma ettepanekut esmakordselt tutvustas, ja mida palume ka nüüd: et meil oleks aega ettepanekut arutada (eriti arvestades, et rahandusminister oli eelmisel nädalal ära)," märkis Kallas.

«Ka ettepaneku esitajate soov on lastetoetusi tõsta alles veebruarist 2023 ehk koos järgmise aasta eelarvega. Seega on meie palve võtta aega korralikuks aruteluks, sest ettepanek nõuaks ligi 300 miljonit täiendavat eurot aastas ning ära tuleb teha ka teine pool rehkendusest (kust leida püsikuludeks kate). Püsikulusid saab katta kas mingi muu püsikulu kärpimise (ärajätmisega) või maksutõusudega, ühekordse laenuga püsikulusid katta ei saa. Maksutõusud nõuavad aga laia ühiskondlikku debatti,» selgitas ta.

Kallase sõnul on olnud juba paar aastat rasked ajad ja paraku ei paista need minevat kuidagi kergemaks. «Tervisekriisile on lisandunud energiakriis ja energiakriisile täiemahuline sõda. Osaliselt on energiakriis, aga ka peale COVID-it täistuuridel käivitunud majandus (eelmise aasta majanduskasv Eestis oli 8,6 protsenti) toonud kaasa suure inflatsiooni ja mõistagi mõjutab see kõigi inimeste toimetulekut,» tõdes ta.

«Energiakriis ja Ukrainas toimuv sõda on omavahel tihedalt seotud ning ennustatakse, et sanktsioonide mõju, tarneahelate katkemine või kallinemine võivad tuua kaasa majandusraskused ja seeläbi ka majanduslanguse, kus ettevõtted on sunnitud oma tegevuse lõpetama. Seeläbi võib tõusta ka tööpuudus. Seega on tõesti rasked ajad meil ees ja peame vaatama, kuidas inimesi aidata neid võimalikult valutult üle elada,» nentis Kallas.

«Järgmise aasta riigieelarve pannakse kokku sügisel, tuginedes sügisesele majandusprognoosile. Nii Eesti Panga kui ka rahandusministeeriumi hindajad peavad proovima tulevikku ennustada, et saaks arvestada, palju on riigil maksulaekumistest tulevat raha ja palju saame teha kulutusi. Eriti puudutab see püsikulusid ehk kulusid, mida on vaja teha mitte ühel aastal ja erakorraliselt, vaid igal aastal. Nagu näiteks pensionid, lastetoetused, toimetulekutoetus jms,» ütles Kallas.

Kallase sõnul peab valitsus oma plaanide tegemisel vaatama tervikpilti. «Me teame, et meil on palju valdkondi, kuhu oleks lisaraha vaja – näiteks kaitsekulud, kõrghariduse rahastamine, pikaajaline hooldus, õpetajate, päästjate, politseinike palgad, energeetika, kui mainida vaid mõnda murekohta. Sel põhjusel arutataksegi neid ettepanekuid koos eelarvega, sest pikaajaliste kulutuste tõstmisel peab ära tegema ka teise poole võrrandist – kust pikaajaliselt kulude katteks tulud leida,» ütles Kallas.