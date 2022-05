Politsei algatas Varro Vooglaidi suhtes väärteomenetluse

PPA saatis 13. mail Vooglaidile kutse ilmuda 19. mai hommikul menetlusaluse isikuna jaoskonda ülekuulamisele, sest tema suhtes on algatatud väärteomenetlus. Menetlus on algatatud, tuginedes karistusseadustiku paragrahvi 2641 lõikele 1, mille kohaselt võib avaliku koosoleku pidamisele kehtestatud nõuete rikkumise eiramise eest karistada füüsilist isikut rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. Et üks trahviühik on 4 eurot, on kõnealuse väärteokoosseisuga ette nähtud maksimaalseks trahvimääraks 800 eurot.