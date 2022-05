Kelm esitles end politseinikuna

61-aastasele naisele helistas samuti väidetavalt Google’i töötaja, kes teavitas häkkerite rünnakust. Naisele öeldi, et tema interneti kontot tuleb kontrollida ja seda puhastada. Naine pidi käima erinevatel interneti lehekülgedel ja helistajad lubasid vaadata, mis värvi ohusignaal selle kohta antakse. Lõpuks pidi naine minema oma kodupanaga lehele ja talle öeldi, et see näitab punast värvi ning leht tuleb korda teha. Hiljem avastas naine, et tema kontolt oli tehtud üle 700 euro suurune ülekanne võõrale kontole. Ka selle juhtumi kohta alustas politsei kriminaalmenetlust.