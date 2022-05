Ameti peadirektori kohusetäitja Linda Lainvoo rõhutas, et Eestis on ajaloomälestistena kaitse all sõjahauad, aga mitte nende juures olevad monumendid. Kaitsealuseid sõjahaudu on Eestis 217. «Ühishaudadel olevad monumendid ei ole eraldi riikliku kaitse all, aga need on hauatähised. Neist on kunstimälestistena riigi kaitse all kolm Eesti autorite loodud kõrge kunstiväärtusega objekti,» rääkis Lainvoo.