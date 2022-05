Zelenskõi: Venemaa kompenseerib oma ebaõnnestumisi raketirünnakutega

Zelenskõi märkis, et päev algas Ukrainale «Venemaa rünnakute tõsise kombinatsiooniga».

«Kõik see pole ainult meie riigile pingete loomine ja mitte ainult meie jõuproov. See on omamoodi katse kompenseerida Vene armee mitmeid suuri ebaõnnestumisi meie riigi ida- ja lõunaosas,» ütles Zelenskõi.