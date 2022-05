Kallas: inimestele tuleb ausalt öelda, kust lastetoetuste lisaraha tuleks

«Kui te ütlete, et teie võtate selle siin vastu ja et me peaks appi tulema, siis tulge meile ka appi ja öelge, kust see raha tuleb,» sõnas ta. Kallas avaldas pahameelt, et valitsuses on tekkinud olukord, kus tema kui peaministri selja taga on tehtud suure lisakuluga kokkuleppeid. «Mulle tundub, et kuna teil on enamus koos, siis ei olegi mõtet meiega rääkida.»

Kallas tõi lastetoetuste tõstmise soovile võrdluseks olukorra, kus teismeline laps soovib autot ning vanematel ei ole selleks piisavalt raha: «Ma paluksin, et te oleksite ka täiskasvanud, et kui meie sissetulek on see ja väljaminekud sellised, siis kas keegi võtab täiendava töö,» loetles ta.

«Inimestele tuleb öelda ausalt, mis maksud tõusevad, et maksta kõrgeid lastetoetusi.» 300 miljonit täiendavat eurot tuleb lastetoetuste tõstmiseks leida millegi arvelt: «Ütlete mulle, et leia sina see raha. See pole päris õiglane. Tehke siis ise ka see teine pool võrrandist ja öelge välja,» viitas Kallas näiteks maksutõusule.

Valitsuskriisi Kallase sõnul praegusel ajal vaja ei ole. Küll aga avaldas ta arvamust, et poliitikud trügivad opositsiooni. «Seal on kriiside ajal mugavam olla. Aga me vastutusest ei tagane ja ei ole seda raskel ajal kunagi teinud.»

Opositsioon heitis Kallasele ette, et valitsus ei toeta nende arvamusi ja ettepanekuid ning jätab need arvestamata. Niisamuti loetakse lehepealkirju valitsuskriisist. Viimast Kallase sõnul praegusel ajal vaja ei ole.

Lastetoetuste teemal tõi opositsioon näiteks aga lisaeelarves oleva LNG kulurea, mida peaks täitma tegelikult eraettevõtted. «Need rahakatted on iseenesest juba pool miljardit, lastetoetuste jaoks oleks kate täiesti olemas,» märkis Aivar Kokk (Isamaa). Peaminister vastas, et gaasivarude soetamine ja LNG kulud ei ole erinevalt lastetoetuste tõstmisest aga püsikulud.