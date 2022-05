Kuleba sõnul kaalub Ukraina võitu alles kõigi alade tagasisaamisel

«Me peame iga hinna eest võitma, sest kui kaotame, siis kaob Ukraina ja tekib hoopis teistsugune Euroopa. Võit selles sõjas võib tähendada mitut asja. Okupeeritud alade, sealhulgas Krimmi ja Donbassi vabastamist. Reparatsioonid Venemaalt. Kohtuprotsess Venemaa sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude üle. Ukraina kursi tugevdamine eurointegratsiooni suunas. Need on neli elementi, mida pean võiduks,» selgitas Kuleba.

Samas kinnitas Ukraina välisminister, et läbirääkimisi Venemaaga peetakse igal juhul, sest iga sõda lõpeb diplomaatiaga.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on varem öelnud, et kõik praegu ajutiselt okupeeritud linnad ja kogukonnad peaksid teadma, et Ukraina naaseb.