Ratas palus ELi kolleegidel toetada Ukrainale kandidaatriigi staatuse andmist

Ratase sõnul on Ukraina alates 24. veebruarist võidelnud isetult eesliinil Euroopa Liidu väärtuste eest ning näidanud Venemaa agressiooni vastu võitlemisel ülimat otsustavust ja julgust. Samal ajal on riik esitanud tema sõnul taotluse astuda ELi, Euroopa Komisjon on taotluse menetlemisega kiiresti edasi liikumas ning on lubanud esitada taotluse kohta arvamuse juunis.

Tema sõnul on ELi toetus Ukrainale ülioluline, innustades riiki jätkama vajalike reformidega ning andes Ukraina rahvale vastupidamiseks lootust. Ratas tõi muu hulgas kirjas esile, et ELiga ühinemist toetab üle 90 protsendi Ukraina elanikest.

Ratase kirjeldusel on Ukraina väljendanud valmisolekut täita kõik ELi liikmesuse tingimused ning kandidaatriigi staatuse andmine on selle sihi saavutamisel esimene oluline samm. «Eesti toetab Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse andmist. Loodan, et me suudame selle otsuse Euroopa Liidus üheskoos langetada juba lähemas tulevikus. Me peame tegema kõik, mis meie võimuses, et Ukraina püüdlusi toetada,» kirjutas ta.