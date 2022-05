Mereväe reservväelane osales esimest korda NATO õppusel

Alo Tamm töötab IT-äriprotsessidega ja lõpetas ajateenistuse 1990. aastatel. Esimesest mereväe reservõppe kogunemisest võttis ta osa 2011. aastal. «Kaitsevägi ja ettevõtlus võivad esmapilgul erinevad tunduda, kuid tihti on võimalik üksteist kogemustega täiendada. Nii on ka minu tööandja võtnud ligi 20-aastast reservteenistust pigem täiendkoolitusena,» ütles vanemleitnant Tamm.

«Mereväe tegevväelaste osalemine rahvusvahelistel õppustel on tavapärane protseduur. Samas on ülimalt oluline anda ka reservväelastele võimalus rahvusvahelises keskkonnas enda oskusi lihvida ja täiendada, kui nende tsiviilelu seda võimaldab,» lausus mereväe staabi ülem mereväe kapten Indrek Hanson.

Merevägi on varasemalt reservväelasi saatnud MREPi ehk reservväelaste vahetusprogrammi raames näiteks Ameerika Ühendriikidesse, kus Eesti reservistidel on avanenud võimalus osaleda ka kohapeal toimuvatel õppustel. Siiski on tänavune Griffin Marker esimene kord, kui mereväe reservväelane osaleb eraldiseisval NATO õppusel, täieõigusliku staabitöö liikmena.