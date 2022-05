Soome ja Rootsi NATOga liitumise saab päevaga heaks kiita

Riigikogu esimene aseesimees Hanno Pevkur (RE) sõnas Postimehele, et riigikogu ratifitseerib Soome ja Rootsi liitumise NATOga, kui vastav ettepanek valitsusest riigikokku jõuab. Tema sõnul on riigikogu valmis seda kiirendatud tempos menetlema. «Teoreetiliselt oleks see tehtav ka ühe päevaga, kasutades täiendavaid istungeid. Kui kõik erakonnad on sellega päri, ei näe ma probleemi Soome ja Rootsi liitumine riigikogu poolt heaks kiita ühe päevaga,» ütles Pevkur. PM