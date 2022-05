Zelenskõi sõnul tuleks sõjakahjude hüvitamiseks kasutada Venemaa varasid

Eelkõige tuleks presidendi sõnul «sellise lepingu alusel arestida või külmutada partnerriikide jurisdiktsioonis olevad Venemaa rahalised vahendid ja vara ning seejärel konfiskeerida ja saata spetsiaalselt loodud fondi», kust kõik need kes kannatasid Venemaa agressiooni all, saavad vastava hüvitise.

«Selge on see, et selle ülesande täitmine ei saa olema lihtne. Aga tegelikult on juba alanud diskussioon sellise Venemaa varade hüvitamise vajalikkuse üle,» lisas Zelenskõi.

«Alustame oma partneritega selleteemalist dialoogi. Et agressor tunneks, et sõda on võimeline tekitama kohutavat kahju mitte kellelegi teisele, vaid sellele, kes sellega naabri juurde läks. Maailm on näinud, et olemasolevad rahvusvahelised organisatsioonid ja vahendid ei suuda kõigi väljakutsetega toime tulla. Seetõttu tuleb mitte ainult kasutada juba olemasolevaid võimalusi, vaid pakkuda ka uusi. Selline lahendus on tõhus,» sõnas Zelenskõi.