Karis Siilil: veendusin, et Eesti on hästi kaitstud

«Siil on Eesti jaoks aasta olulisim õppus, kus Kaitsevägi saab harjutada ajateenijate ja reservüksuste tegutsemist ning koostööd liitlastega. See on asendamatu osa meie riigi kaitsevõimest,» rääkis riigipea.

«Riigikaitse kõrgeima juhina veendusin suurõppust külastades, et Eesti on hästi kaitstud ja siin on turvaline,» ütles Karis. «Õppus on küpsuseksamiks meie tublidele ajateenijatele ning värskendus reservistidele ja kaitseliitlastele, aga ka võimalus harjutada koostööd liitlastega.» Riigipea sõnul sujub tegevuse planeerimine ja koostegutsemine liitlastega hästi ja üksteist toetades.

Riigipea tunnustas kõigi osalejate lähedasi ja tööandjaid toetuse eest. «Suurõppus viib osalejad oma töökohtadelt ja perede juurest mõneks ajaks eemale, kuid meie riigi kaitsevõime jaoks on ka lähedaste ja tööandjate toetus väga oluline,» tõdes president Karis. «Hea meel on tõdeda, et tööandjad suhtuvad mõistvalt ja lubavad töötajad õppusele. Selleks, et Eestit kaitsta, on meil vaja kogu ühiskonna toetust. See on tõesti nii, et iga okas loeb – olgu ta suur või väike, kodus, tööl või maastikul.»