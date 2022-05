Restoran nördinud: me aitame põgenikke, aga vastu saame keeleameti kaebuse

Ettekandja Hispaania restoranis. Foto on illustratiivne

Tallinnas Kakumäel asuv restoran Talleke&Pullike värbas tööle kaks sõjapõgenikku: ema ja tütre. Restoranipidaja, kes on enda hinnangul teinud põgenike toetamiseks kõik, on nördinud, et keeleoskamatuse tõttu saadeti neile hoopis kaebus.