Advokaadid: lähisuhtevägivalla ohvrid pole Eestis piisavalt kaitstud

Uuringust selgub, et suurim etteheide riigile on, et sel pole vägivallatsejatest ei ülevaadet ega nende üle tegelikku kontrolli - raskeid juhtumeid ei suudeta ära hoida. Pea sama tõsine puudujääk on võimetus tagada ohvritele vajalik toetus vägivaldsest sõltuvussuhtest väljumiseks ja iseseisvaks toimetulekuks. Uuringu järgi peavad pooled Eesti advokaatidest ohvrite õiguste tagamist probleemseks, veel veerand näeb sellega isegi väga suuri probleeme.

Uuringus leiavad advokaadid ka ülekaalukalt, et teise lapsevanema vastu vägivaldne inimene ei sobi last kasvatama ja talle ei tohiks laste hooldusõigust usaldada. Pettai sõnul on lähisuhtevägivald nii spetsiifiline kuriteoliik, et see vajab seadustes eraldi regulatsiooni. «Varjatud ja keerulist koduvägivalda ei saa lahendada ja menetleda samade meetoditega mis kõrtsikaklust,» rõhutas Pettai. «Ka meie õigusruum peaks lähisuhtevägivalla juhtumitele lähenema eraldi, nii et see kaitseks taasohvristamise eest ja julgustaks abi otsima.»