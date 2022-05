Rattasõitude kaardistamise projekt osutus ülipopulaarseks

Praktikas toimib asi nii, et enne sõidu alustamist käivitab projektis osaleja telefonis oleva rakenduse. Selle abil saab ta muu hulgas oma teekonnal lisada mingi teelõigu kohta markeri ehk kommentaari. Braueri sõnul ei maksa loota, et kohe pärast mõnest teeaugust teatamist ilmub asfalteerijate brigaad seda parandama. Aga kui ühe ja sama kohta tuleb erinevatelt ratturitelt korduvalt samasisulisi teateid, siis on lootust, et selles kohas midagi muutub.