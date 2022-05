SIIL 2022 ⟩ Kaitseväe logistikud tulid Siilil appi kasutut silda teisaldama

Sild oli Tootsi alevis kasutusel aastakümneid jalakäijatele oja ületamiseks, kuid kuna teisel pool oja varem riigile kuulunud maa on nüüd eraomanduses, siis ei olnud sild enam vajalik.

Silla teisaldamist koordineeris reservväelane nooremleitnant Silver Libe, kelle sõnul on tegemist hea näitega tsiviil-sõjalisest koostööst. «Kaitseväe õppusel Siil toimetavad meie ja liitlaste üksused muuhulgas Pärnumaal. Meil on hea meel anda väike panus ka siinsele kogukonnale,» ütles nooremleitnant Libe. «Silla teisaldamist soovis kohaliku omavalitsuse esindaja ja et meil on selle eemaldamiseks vajalik tehnika , siis saigi ulatatud kohalikule kogukonnale abikäsi.»

Põhja-Pärnumaa vallavanem Rein Kontus leidis, et õppus Siil on meie riigile väga vajalik. «Selline õppetegevus tõstab kaitsevõimet. Mul on hea meel, et kaitseväelased harjutavad ka Põhja-Pärnumaa vallas,» ütles Kontus. «Tahtsime vana silla likvideerida ja kaitseväelased tahtsid kohalikku kogukonda aidata. See on hea näide suurepärasest koostööst kaitseväe ja kohaliku omavalitsuse vahel. Tänan kõiki asjaosalisi.»

Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljoni ülem kolonelleitnant Tambet Mäe lisas, et silla teisaldamisel oli kandev roll just ajateenijatel, kellele see oli hea võimalus teenistuses omandatud oskuste kinnistamiseks. «Ka sõjaolukorras aitaksime kohalikku kogukonda, kui meie tehnika parasjagu kaitseväe üksuste toetamisega seotud ei ole. See on normaalne osa koostööst ja pigem ootuspärane, et toetada teineteist ühise eesmärgi nimel,» ütles kolonelleitnant Mäe.

Silla teisaldamiseks kasutasid kaitseväelased puksiiri, veokit ja muud vajalikku eritehnikat. Esmalt eemaldasid sõjaväelogistikud silla lahtised betoonelemendid, seejärel piirded ja muud metallosad. Siis tõsteti oja ületamiseks kasutusel olnud betoonpaneel ning muud silla osad veokile ning transporditi valla soovitud asukohta.