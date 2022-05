Liimets üldasjade nõukogul: Venemaa gaasile pakub kestlikku alternatiivi roheenergia

30. ja 31. mail toimuval erakorralisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel tuleb muuhulgas arutlusele Venemaa julm sõda Ukrainas ning humanitaarabi Ukrainale, kaitse valdkond ja energiajulgeolek Euroopa Liidus. «Praegu on oluline võtta Venemaa suhtes viivitamatult vastu kuues sanktsioonipakett, mis sisaldab ka piiranguid naftaekspordile Venemaalt,» rõhutas Liimets. Vaadates ette ka järgmisele, juunis toimuvale ülemkogule, lisas välisminister, et Eesti hinnangul peab Ukraina võimalikult kiiresti saama ELi kandidaatriigiks. «Ootame juunis Euroopa Komisjoni arvamust ja seejärel loodame juuni ülemkogult Ukrainale sellekohast sõnumit, mis oleks neile poliitiliselt väga oluline.»

«Peame pingutama selle nimel, et leida Venemaa gaasile ja naftale alternatiivsed energiaallikad,» lisas Liimets, kes arutas Euroopa Liidu energiajulgeolekut täna ka energiavolinik Kadri Simsoniga. «Nende leidmine on julgeoleku kõrval ühtlasi väga oluline meie keskkonnale ja planeedi tulevikule. Eesti on pühendunud looduskeskkonna kaitsele ja kliimasoojenemise mõjudega tegelemisele. Uuendusmeelse riigina oleme huvitatud uute tehnoloogiate arendamisest, mis toodavad energiat taastuvatest allikatest.»