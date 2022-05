Eesti lühiuudised

Läänemerel algavad Estonia vraki põhiuuringud

Ohutusjuurdluse keskuse (OJK) uurimislaev jõudis eile Estonia uppumise kohta ning nüüd testitakse ja kalibreeritakse seadmeid. S­eejärel algavad uuringud, mis kestavad orienteerivalt neli-viis ööpäeva sõltuvalt ilmaoludest ja veealusest nähtavusest. OJK juht Rene Arikas selgitas, et ees ootab vraki 3D laserskaneerimine ning esimese ülesandena tehakse autoteki uuringud. «Eesmärk on saada võimalikult hea ettekujutus autoteki olukorrast, sealhulgas nii deformatsioonidest kui ka avaustest, näiteks uksed, ventilatsiooniavad, masinaruumi luugid ja nii edasi, ning teha kindlaks, kas need on suletud või avatud,» sõnas ta. BNS