Vene laste keeleoskamatuse taga on õpetajate puudus

Maardu gümnaasiumisse pääseda meil ei õnnestunud, kuigi linnapea lahkesti kutsus. Kooli direktor Julia Rozova jäi oma keeldumisele kindlaks: «Kuna te väidate, et kirjutate artiklit sellest, kuidas meie riigis on eesti keele õpe vene koolides enamasti mitterahuldaval tasemel, siis me ei soovi, et meie kooli oleks selles kontekstis meedias mainitud. Seetõttu pole kooli külastamine võimalik.»