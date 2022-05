Peaminister Kallas sõidab äridelegatsiooniga ametlikule visiidile Rootsi

Peaminister Kaja Kallase sõnul on kogu Läänemere piirkond turvaline, innovaatiline ja tulevikku vaatav. «Siin on hea ja kindel tegeleda ettevõtlusega. Eesti soovib oma heade sõpradega senisest veelgi enam koostöövõimalusi otsida,» ütles Kallas. «Oleme seda visiiti pikalt planeerinud ja võtame selle raames fookusesse keskkonnasäästlikud ja rohepööret võimaldavad tehnoloogiad, sealhulgas targa linna, nutika liikuvuse ning digitaliseerimise. Just nendes valdkondades on minuga visiidile tulevate ettevõtete eesmärk arendada ja tihendada koostööd Rootsiga,» selgitas Kallas.

Peaminister Kallas tõdes, et Rootsi visiit toimub ajal, mil Rootsi on just äsja teinud ajaloolise sammu ja otsustanud liituda NATOga. «Toetame Rootsit igakülgselt kogu liitumisprotsessi jooksul. Tegeleme Rootsiga tihedas koostöös meie ühiste ohtude ja väljakutsetega nii NATOga liitumise protsessi ajal kui varsti juba NATO liitlastena,» rõhutas Kallas.

Kahepoolsel kohtumisel Rootsi peaminister Anderssoniga arutatakse lisaks kaitsekoostööle täiendavaid võimalusi Ukraina toetamiseks. «Peame jätkama Ukrainale abi andmist ja tegema ühiselt tööd selle nimel, et muuta sõjaline agressioon Venemaale võimalikult kalliks. Samuti on meil moraalne kohus toetada Ukrainat nende Euroopa Liidu püüdlustes,» ütles Kallas. Lisaks käsitletakse kohtumisel kahepoolset koostööd ja energia- ning kliimaküsimusi.

Kahepäevane visiit algab Göteborgis koos Eesti ettevõtetega, kus külastatakse piirkonna ettevõtteid ja osaletakse äriseminaril. Peaminister kohtub ka kohaliku eesti kogukonnaga. Teisel päeval viibib peaminister Stockholmis, kus toimub kahepoolne kohtumine Rootsi peaminister Magdalena Anderssoniga, ärilõuna Rootsi suurettevõtete ja arenduskeskuste juhtidega ning esinemine julgeolekuteemalisel arutelul mõttekojas Folk och Försvar.

Teisipäeval, 24. mail viibib peaminister Kallas Göteborgis ja avab sealses Lindholmeni teaduspargis toimiva Eesti-Rootsi äriseminari «Liikuvuse ja transpordi tulevik». Lindholmenis kohtub peaminister ka Ericssoni ja AI Sweden esindajatega. Samuti kohtub Kallas VOLVO Cars juhatuse liikmetega. Göteborgis on kavas külastada ka puudega lastele, noortele ja nende peredele suunatud nõustamis- ning arenduskeskust Ågrenska. Göteborgi Eesti majas on peaministril kohtumine kohaliku Eesti kogukonnaga.

Kolmapäeval, 25. mail on peaminister Kaja Kallasel Stockholmis kahepoolne kohtumine Rootsi peaministri Magdalena Anderssoniga. Kohtumisel arutatakse NATO ja kaitsekoostöö küsimusi ning seda, kuidas leida senisest enam võimalusi Ukraina toetamiseks. Samuti tuleb kõne alla kahepoolse ja regionaalse koostöö tihendamine ning energia- ja kliimaküsimused.

Kallas osaleb ka kaitse ja rahvusliku julgeoleku teemadele keskenduvas mõttekojas Folk och Försvar toimuval avalikul arutelul. Arutelu fookuses on julgeolekuküsimused Läänemere piirkonnas ja selle juhatab sisse ning modereerib FoFi juht Maud Holma von Heijne. Teised panelistid on Rootsi välispoliitika instituudi juht Jakob Hallgren ning Rootsi Euroopa poliitika uuringute instituudi (SIEPS) juht Göran von Sydow.

Samuti toimub Stockholmis ärilõuna Rootsi suurettevõtete ja arenduskeskuste juhtidega, mille teema on kestlikkus ja sellega seotud väljakutsetega hakkama saamine julgeoleku, majanduse kui keskkonna vaatepunktist.