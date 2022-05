Kaja Kallas: me peame maksumaksja rahaga käituma mõistlikult

«Kõik tahavad teha populaarset osa võrrandist, kuid see ebapopulaarne osa, et tulud saavad tulla kahest kohast – maksutõusud või eelarvekärped –, ka sellele peaks olema vastus,» rääkis Kallas Vikerraadio saatele .

«Mina ei ole seda olukorda tekitanud ega eskaleerinud, ainus, kes saab seda olukorda deeskaleerida, on Keskerakond, kes on meid sellisesse olukorda pannud. Ka sel hommikul, kui nad ütlesid, et annavad selle (eelnõu – toim) sisse, siis ma palusin, et oleks võimalik arutada, ja palusin aega, sest me peame maksumaksja rahaga käituma vastutustundlikult,» rääkis peaminister Kallas.