Euroopa Komisjon soovitab Eestil lahendada pikaajalise hoolduse rahastamist

Komisjon hindas, et kuigi Eesti sotsiaalne turvavõrk on paranenud, on suur kitsaskoht pikaajalise hoolduse rahastamise killustatus, mis on kaasa toonud inimeste väga märkimisväärse omaosaluse. Hooldusteenuseid vajavate inimeste omaosalus oli 2019. aasta andmetel Eestis Euroopa Liidu riikidest teisel kohal, samal ajal kui avaliku sektori panus oli vaid 0,4 protsenti SKTst. ELi keskmine oli 1,7 protsenti.