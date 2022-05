Kremli pankur astus Eesti suurfirma nõukogust tagasi

Paar nädalat tagasi kirjutas Postimees Oxfordi magistrikraadiga, Ida-Euroopa ning kunagise Nõukogude Liidu alade majandustele keskenduvast majanduseksperdist Aucklandist. Ta on aastaid töötanud Budapestis asuvas, kuid juba Külma sõja ajal venelaste poolt loodud rahvusvahelises investeerimispangas (International Investment Bank – IIB). Panka on nimetatud Putini Trooja hobuseks ning venelaste spioonipangaks.

Eelmisel aastal sai Aucklandist Tallinnas asuva, kinnisvarale orienteeritud investeerimisfirma Summus Capitali nõukogu liige. Panga juhatuse liikme Hannes Pihli sõnul pole Summus Capitalil IIB pangaga vähimatki pistmist. «Summusel ei ole International Investment Bankiga tegevussuhteid ja need kaks pole kunagi omavahel suhelnud,» ütles Pihl.

Summus Capital

Baltimaade ühele juhtivale kinnisvarainvesteeringute firmale Summus Capitalile kuulub 12 kinnisvaraobjekti, sealhulgas Tallinnas Veerenni Confido Tervisekeskus (pildil) ja De la Gardie kaubamaja, Saaremaal Auriga keskus, Riias Depo kodu- ja ehitustarvete kauplus ning koos Ivar Vendeliniga ostu- ja meelelahutuskeskus Riga Plaza. Aprilli keskel ostis Summus Capital Riias lisaks Damme kaubanduskeskuse.

Kontserni kinnisvaraobjektide portfelli väärtus küündib üle 400 miljoni euro ning see hõlmab kaupluse-, kontori-, logistika- ja meditsiinihooneid.

Summus Capitali värvikasse nõukogusse kuuluvad lisaks pankur Elliott Rowan Aucklandile omanik Boris Skvortsov, investeerimisekspert Lätist ja teine Leedust ning Eestist Priit Pedaja, kes on Venemaa juhtiva raudteelogistikafirma Globaltrans pikaaegne esindusfiguur. Küprosel registreeritud Globaltransi tütarfirma on Eestis Spacecom, mille omanik on Oleg Ossinovski.