SIIL 2022 ⟩ Video ja galerii: Liitlased harjutasid Siilil samaaegset laskmist mitmikraketiheitjatest

«MLRS on Briti armee ainus täppistulerelv. See suudab lasta kuni 12 raketti vähem kui minutiga, kuni 84 kilomeetri kaugusele,» ütles Ühendkuningriigi üksuse laskmiste ohutusohvitser, leitnant Lauren Bailey.

«See on mulle alati muljet avaldanud, mida Eesti kaitsevägi ja Kaitseliit suudavad. Nad on kõrgema klassi sõdurid ja õhuväelased, keda me näinud oleme. Meil on alati hea meel siia tulla, et nendega koostööd ja õppusi teha. Sellest saavad kasu mõlemad pooled,» ütles Marylandi rahvuskaardi 175. lennuväeüksuse komandör, brigaadikindral Jori Robinson.