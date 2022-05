ÕIGE VÕI VALE ⟩ Kas Eestis on eestlasi tõesti 85 protsenti nagu väitis peaminister?

Rahvusvaheliselt, Eurostati tuumtunnuste mõistes, käsitletaksegi rahvuslikku identiteeti määravate tunnustena kodakondsust ja sünniriiki. Rahva ja eluruumide loenduse seaduse järgi kogutakse rahvaloendusel andmeid rahvuse ja kodakondsuse kohta eraldi, ning rahvuslik kuuluvus on iga vastaja enda sisetunde ja identiteedi küsimus. See tähendab ka, et päritolu ei määra tingimata inimese identiteeditunnetust nagu seda ei tee ka kodakondsus. Arengustrateegias «Eesti 2035» tehakse samuti vahet eestlaste ja muudest rahvustest Eesti elanike suhtes, kodakondsusest seal ei räägita. Seega on Kallase väide, et Eestis on eestlaste osakaal 85 protsenti, nagu ta ka ise tunnistab, eksitav.