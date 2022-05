SIIL 2022 ⟩ Fotod: OSCE vaatlejate hinnangul on õppus Siil kaitseiseloomuga

OSCE Viini dokument on üks mitmest relvastuskontrolli reguleerivatest lepingutest, millega Eesti on liitunud. Relvastuskontrolli eesmärk on reguleerida riikide käitumist, et stabiliseerida globaalset ja regionaalset julgeolekukeskkonda, vähendada juhusliku sõja puhkemise riski ning pöörata tähelepanu eri relvaliikide kasutamisest tingitud võimalikele humanitaarmõjudele.