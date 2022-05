Savisaare raiemahumuudatust tabas kaaspoliitikute kriitikatulv

«Metsatööstuse ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) surve ministrile ja ministeeriumile raiemahtu tõsta on olnud kogu aeg väga suur,» tõdes eelmine keskkonnaminister Tõnis Mölder (KE), kes sügisel riigimetsa raiemahtu vähendas. «Lühidalt öeldes – eks see on nüüd metsatööstuse lobistide võit ja Eestimaa inimeste kaotus. Raiemahu vähendamise peamine eesmärk oli, et need metsad, kus inimesed käivad jalutamas ja marjul-seenel, jääksid alles. Eks nüüd harvesterid teevad oma töö.»

«Soojusenergia tootjad ja puidutööstusettevõtted vaevlevad toormepuuduses,» põhjendas Savisaar oma otsust. «Me ei saa riskida külmade tubade ja ühe sektori suure tööpuudusega, seepärast on pindala täiendava vähendamise otsuse muutmine vajalik. Samas ei korva muudatus Venemaalt ja Valgevenest tulnud puiduimpordi kogu puudujääki.»

Savisaar oli just valeinfo küüsi langenud

Vaid mõni päev tagasi tunnistas keskkonnaminister Postimehele, et edastas valeinfot saematerjali impordi lõppemisest Venemaalt ja et edaspidi tuleb tööstuslobistide väiteid kontrollida. Postimees kirjutas 13. mail, et maksu- ja tolliameti andmeil on puidu import Venemaalt võrreldes 2021. aastaga hoopis suurenenud.

Eesti metsa- ja puidutööstuste liidu juht Henrik Välja ei suutnud Eesti Päevalehele nimetada ühtegi suuremat puidutööstust, kes praegu Venemaalt puitu impordib ja keda 9. juulist rakenduva impordikeelu tõttu toormepuudus ähvardab.

Kellel siis saematerjali puudu jääb? «EL kaubanduspiirangud on imporditava puidu osas rakenduvad lõplikult käesoleva aasta juunis (9. juulil – Ü. H.). Meie hinnangul on aasta esimese poole puitmaterjali vajadus kaetud. Kehtestatud määruse alusel riigimetsast raiuda lubatud puidu turulejõudmine võtab aega 4–6 kuud ja selleks ajaks on imporditud materjal ära kasutatud,» vastas Erki Savisaar.

Võidavad RMK kestvuslepingupartnerid

Savisaare teatel toob tema otsus turule umbes 575 000 tihumeetrit (tm) puitu. Sellest umbes 350 000 tm on kasutatav saetööstuses, 100 000 tm paberitööstuses ja 125 000 tm jääb Savisaare teatel kohalikele katlamajadele.

Milliste vahenditega kavatseb ta küttepuidu katlamajadele suunata, kui RMK müüb 85 protsenti puidust kestvuslepingutega kindlatele partneritele ja ülejäänu avalikel oksjonitel, Savisaar pressiteates ei selgitanud.

Samal põhjusel ei saa 350 000 tm saematerjaliks sobivat puitu suunata just nendele tööstustele, keda juulis rakenduv Venemaa puidu impordikeeld puudutab.

Paberit toodab Eestis Kehra paberivabriku omanik Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, kes on üks RMK suuremaid kestvuslepingupartnereid. Pealegi kurtsid puidulobistid varem hoopis paberipuidu liigsuure Eestist väljaveo üle (põhjendades uue tselluloositehase rajamise vajalikkust).

Mölder: sõja taustal on ilmselge soov kellelgi rikastuda

Mölder ütles, et tal on raske uskuda Savisaare põhjenduste vettpidavust: «Alles paar päeva tagasi rääkis RMK, et üraski tõrjumiseks on lageraie kõige viimane, Savisaare pressiteatest võis aga lugeda, et peamine meede (2022. aastal 1511,6 ha võrra suurendatud kuusemetsade lageraiumist põhjendas minister puidu päästmisega kuuse-kooreüraski käest).