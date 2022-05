President Karis osales presidentide paneelarutelul

Arutelul nenditi, et paari nädala pärast Riias toimuv tippkohtumine võimaldab muutunud julgeolekuolukorrast lähtuvalt anda Aadria mere, Läänemere ja Musta mere piirkonna riikide koostööle uus tõuge taristu projektidele keskenduda. Tuleb luua uued ühendused, mis lähtuvad Euroopa muutunud julgeoleku olukorrast ja vajadusest aidata Ukrainat. Selleks on vaja ka erasektori investeeringuid ja välispartnereid, ainult riigieelarvelistest panustest ei piisa.

Kolme mere initsiatiivis osaleva kaheteistkümne riigi ühine huvi on meelitada uusi usaldusväärseid investeeringuid, et arendada ja luua Euroopa idapoolsel põhi-lõuna teljel transpordi-, energia- ja digiühendusi ning taristut. «Kui Euroopa on läänest itta pigem hästi ühendatud, siis Euroopa idaosas on ühendused põhjast lõunasse peaaegu olematud. Meie piirkonnal on tohutu majanduslik potentsiaal olla ülemaailmne uuenduste ja nutikate lahenduste leviala,» sõnas Eesti riigipea.