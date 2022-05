Kultuuriministeeriumi audiovisuaal- ja digikultuurinõunikuna alustab Karlo Funk

«Audiovisuaaltööstuses ja muusikas on digitaliseerimisega kaasnenud muudatused olnud põhjalikud, alates loomemeetoditest kuni väärtusahela ja levini. Usun, et filmi- ja teletööstuse tundmine annab mulle hästitoimiva mudeli ka teistes kultuurivaldkondades toimuvate muudatuste mõistmiseks, suunamiseks ja võimalusel loomemajandusega sidumiseks. Digikultuurist on saanud kultuurivaldkondade ühismõõde ning selle võimaluste kaardistamine ja arendamine riiklikul tasandil on inspireeriv,» ütles Karlo Funk.