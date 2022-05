Tallinna Haigla lisakorruse rajamine algab enne riigipoolset rahastamisotsust

«Tallinna Haigla rahalised küsimused ei ole tänaseni lahendatud ning meie ootus on jätkuvalt sama – 50 miljonit eurot lisakorruse ehitamiseks, 100 miljonit eurot terve Tallinna Haigla projekti toetamiseks. Miks just sada miljonit? Sest meie praeguste arvestuste alusel me maksame just nii palju käibemaksu selle haigla ehitamisel. Selle raha riik saab niikuinii. See ei tähenda riigile täiendavat koormust, vaid loobumist lisatulust. Ja kui projekt peaks veel kallimaks minema, siis me loodame, et need kulud saame riigiga pooleks teha,» rääkis Kõlvart linnavalitsuse pressikonverentsil.

Ta lisas, et minister Tanel Kiik toetab haigla lisakorruse ehituse rahastamist, aga valitsuse ametlikku otsust veel pole. «Meie jaoks tähendab see, et linna poolne otsus peab tulema enne, kui tekib otsus riigipoolse rahastamise osas. Sest lisakorrus tuleb kõigepealt projekteerida. Ja kuna projekteerimine juba käib, siis selleks et mitte kanda lisakulusid projekti ümber tegemiseks, tuleb otsustada operatiivselt ja tegelikult me oleme selle otsuse juba teinud,» ütles Kõlvart.

«Projekteerimismeeskonnale on antud signaal, et tuleb projekteerida lisakorrus ja me andsime selle signaali selles etapis, kus ei olnud vaja midagi ümber teha, vaid projekteerimisega saab edasi liikuda arusaamaga, et tuleb lisakorrus. Kui seda projekteeritakse, siis tekib loodetavasti ka selgem arusaam, mis saab selle riigipoolse finantseerimisega. Igal juhul tuleb projekteerida ja rajada süvend, et selle korruse ehitamine oleks võimalik ja arvestades pingelist ajagraafikut, ei saa me sellega venitada,» kinnitas linnapea.